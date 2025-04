Cronos: The New Dawn – Bloober Team veröffentlicht Gameplay-Trailer

„Cronos: The New Dawn“ hat zur Wochenmitte seinen ersten Gameplay-Trailer erhalten. Entwickelt wird das Survival-Horror-Spiel vom Bloober Team, den Machern des „Silent Hill 2“-Remakes und von „The Medium“.

Die Handlung von „Cronos: The New Dawn“ spielt auf zwei Zeitebenen: im Polen der 1980er-Jahre und in einer dystopischen Zukunft. Als Agent eines geheimnisvollen Kollektivs reist man in die Vergangenheit, um den drohenden Untergang der Welt zu verhindern und um Schlüsselfiguren zu retten. Die Spielwelt ist geprägt von grotesken Kreaturen, brutalistischer Architektur und einer dichten Atmosphäre zwischen Sci-Fi, Retro-Futurismus und Body-Horror.

Der Trailer gibt außerdem einen Einblick in das Kampfsystem. So wird deutlich, dass Gegner auch nach ihrem Tod eine Bedrohung darstellen: Werden getötete Kreaturen nicht sofort verbrannt, können sie von anderen Monstern absorbiert werden. Das Resultat sind stärkere, schnellere, intelligentere und tödlichere Feinde mit neuen Fähigkeiten. Dieses System nennt das Bloober Team „The Merge“.

Cronos: The New Dawn erscheint im Laufe des Jahres 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (via Steam).

Quelle: Pressemitteilung