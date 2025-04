Demonschool – Neuer Trailer, Release im dritten Quartal

Mit einem neuen Trailer meldet sich das taktische RPG „Demonschool“ zurück. Entwickler Necrosoft präsentiert darin einige der Minispiele, die euch im fertigen Spiel erwarten. So könnt ihr unter anderem fischen, kochen und euch in der Arcade die Zeit vertreiben.

Das Spiel entführt euch auf eine mysteriöse Insel, wo ihr in die Rolle von Faye schlüpft, die ihr Studium an einer renommierten Universität begonnen hat. Faye ist die letzte lebende Erbin einer legendären Dämonenjägerfamilie und erlebt nun ein höllisches Semester. Eure Aufgabe ist es, gemeinsam mit Faye und ihren Freunden in die Welt der Dämonen einzutauchen und diese zu bekämpfen. Gleichzeitig müsst ihr Fayes Universitätsleben planen, um ihre Kampffähigkeiten zu verbessern und neue Teamkollegen zu gewinnen.

Ursprünglich sollte „Demonschool“ bereits im vergangenen Jahr erscheinen. Doch die Entwickler entschieden sich dazu, den Release zu verschieben, um mehr Zeit für die Fertigstellung zu gewinnen. Wie nun bekannt gegeben wurde, erscheint das Spiel voraussichtlich im dritten Quartal 2025 – ein konkreter Termin wurde jedoch nicht genannt.

„Nach einigen Verzögerungen haben wir Demonschool endlich zu dem Spiel geformt, das wir ursprünglich erschaffen wollten“, sagte Brandon Sheffield, Creative Director von Necrosoft Games. „Wir möchten unserem Publikum für die Unterstützung während der Entwicklung danken und können es kaum erwarten, dass sie jedes noch so kleine Detail entdecken, das die Insel zu bieten hat.“

„Demonschool“ erscheint für PlayStation 5|4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam Deck und Windows-PC via Steam und Epic Games Store.

Quelle: Pressemitteilung