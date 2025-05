Mafia: The Old Country – Release, Gameplay und Editionen

2K und Hangar 13 haben heute den Release-Termin des kommenden Spiels „Mafia: The Old Country“ bekannt gegeben. Außerdem könnt ihr einen neuen Gameplay-Trailer ansehen und weitere Einblicke in die Entwicklung im Video „Breaking Omerta“ erhalten.

In „Mafia: The Old Country“ taucht ihr in eine düstere Mafia-Geschichte ein, die die Anfänge des organisierten Verbrechens im Sizilien der 1900er Jahre beleuchtet. In dieser gefährlichen Epoche kämpft ihr ums Überleben. Im Mittelpunkt der Handlung steht Enzo Favara, der seine Kindheit als Vertragsknecht in den Schwefelminen Siziliens verbrachte. Durch einen Schicksalsschlag erhält er die Gelegenheit, für Don Torrisis kriminellen Clan zu arbeiten. Entschlossen, seiner prekären Lage zu entkommen, ist Enzo bereit, alles zu tun, um sich ein besseres Leben aufzubauen.

Das Spiel ist als lineare Einzelspieler-Erfahrung konzipiert und legt den Fokus auf erzählerische Tiefe, historische Atmosphäre und ein überarbeitetes Gameplay im bekannten „Mafia“-Stil. Laut Nick Baynes, Präsident von Hangar 13, vereint das Spiel „erstklassiges Storytelling, authentisches Zeitkolorit und eine verfeinerte Interpretation des bekannten Mafia-Gameplays“.

Release-Termin, Preis und Editionen

Lange müsst ihr auf „Mafia: The Old Country“ nicht mehr warten. Wie 2K und Hangar 13 bekannt gegeben haben, erscheint das Spiel am 8. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC über Steam und NVIDIA GeForce NOW.

Neben der Standard Edition wird auch eine Deluxe Edition erhältlich sein, die zusätzliche Bonusinhalte bietet. Wir haben eine Übersicht für euch:

Inhalt Standard Edition

€49,99 Deluxe Edition

€59,99 Basisspiel ✔️ ✔️ Soldato-Paket (Vorbestellerbonus) ✔️ ✔️ – „Soldato“-Outfit ✔️ ✔️ – „Scannaturi Speciale“-Messer ✔️ ✔️ – „Tesoro“-Pferd + Zubehör ✔️ ✔️ – „Lupara“-Anhänger ✔️ ✔️ Padrino-Pack ❌ ✔️ – „Lupara Speciale“-Schrotflinte ❌ ✔️ – „Vendetti Speciale“-Pistole ❌ ✔️ – „Immortale“-Charme ❌ ✔️ – „Padrino“-Outfit ❌ ✔️ – „Stiletto Speciale“-Messer ❌ ✔️ – „Eckhart Speciale“-Limousine ❌ ✔️ – „Cosimo“-Pferd + Zubehör ❌ ✔️ Gatto Nero Pack ❌ ✔️ – „Bodeo Nero“-Pistole ❌ ✔️ – „Velocità“-Charme ❌ ✔️ – „Gatto Nero“-Rennoutfit ❌ ✔️ – „Carozella Nero“-Rennwagen ❌ ✔️ Digitales Artbook + Entwicklerhinweise ❌ ✔️ Digitale Originalpartitur ❌ ✔️

Gameplay-Trailer und Entwicklervideo

Ein neuer Gameplay-Trailer bietet erste Einblicke in das Spielgeschehen, darunter Nahkämpfe, Schusswechsel sowie Fortbewegung mit zeittypischen Fahrzeugen und Pferden. Die Kulisse des sizilianischen Umfelds wurde laut Entwicklerteam mit großer Detailtreue umgesetzt.

Im begleitenden Entwickler-Video, das den Namen „Breaking Omerta“ trägt, erhaltet ihr einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung. Es zeigt, wie das historische Setting mithilfe der Unreal Engine 5 realisiert wurde. Die Technologie kommt erstmals in einem „Mafia“-Spiel zum Einsatz und soll für eine realitätsnahe und atmosphärische Spielwelt sorgen.

Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite, die ihr hinter diesem Link vorfinden könnt.

Quelle: Pressemitteilung / 2K Games