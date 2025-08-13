Der Koop-Brinepunk-First-Person-Shooter „Abyssus“ ist für PC erschienen. Publisher The Arcade Crew und Entwicklerstudio DoubleMoose bieten den Roguelike-Shooter für 24,99 Euro (UVP) auf Steam an. Hier findet ihr „Abyssus“ Steam: KLICK!

In „Abyssus“ werden Brinehunter auf den Meeresboden entsandt, um eine starke elektromagnetische Quelle zu untersuchen – eine Reise, die sie in eine uralte, versunkene Stadt führt. Erkundet die Ruinen dieser vergessenen Zivilisation, um ihre Geheimnisse zu lüften, während ihr gegen korrumpierte Horden von Feinden mit aus uralter Technologie gefertigten Waffen kämpft.

Während Gefechte gilt es eine Vielzahl an Waffenmodifikationen und antiken Artefakten zu nutzen, um euren Spielstil anzupassen, zu überleben und an die Oberfläche zurückzukehren. Ihr könnt euch entweder allein in die Tiefe wagen oder mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus losziehen.

Ein paar weitere Informationen und Videomaterial gibt es auch bei uns (siehe hier)

Abyssus | Launch Trailer

