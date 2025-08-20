The Blood of Dawnwalker – Neues Video veröffentlicht

Im Rahmen der Future Games Show präsentierten die Entwickler von Rebel Wolves ein neues Video zum kommenden Action-RPG „The Blood of Dawnwalker“. Darin geben euch Game Director Konrad Tomaszkiewicz und Lead Quest Designer Rafał Jankowski einen Einblick in ihr Projekt und sprechen über die Gameplay-Features, die das Spiel auszeichnen sollen.

In „The Blood of Dawnwalker“ schlüpft ihr in die Rolle von Coen, einem jungen Mann, der zum sogenannten Dawnwalker wird – einer Kreatur, die weder vollständig Mensch noch Vampir ist. Laut den Entwicklern habt ihr nur 30 Tage und Nächte Zeit, um Coens Familie zu retten oder Rache an den Verantwortlichen seines Schicksals zu üben. Als Dawnwalker verfügt Coen je nach Tageszeit über unterschiedliche Fähigkeiten, die das Gameplay entscheidend prägen.

„The Blood of Dawnwalker“ ist das erste Kapitel einer Dark-Fantasy-Reihe von Rebel Wolves. Das Spiel wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und soll 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Homepage des Titels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr die Steam-Seite: KLICK!

The Blood of Dawnwalker Deep Dive - Future Games Show gamescom 2025

Quelle: Future Games Show