Where Winds Meet – Release im November für PS5 und PC

Everstone Studio hat im Rahmen der gamescom 2025 bekanntgegeben, dass „Where Winds Meet“ im November für PC und PlayStation 5 erscheint. Ab sofort könnt ihr das Spiel im PlayStation Store vorbestellen, wo euch auch exklusive Pre-Order-Bundles erwarten.

Ein Wuxia-Abenteuer im offenen China des 10. Jahrhunderts

In „Where Winds Meet“ taucht ihr in ein Open-World-Action-RPG mit Wuxia-Thematik ein, das im China des 10. Jahrhunderts während der Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche angesiedelt ist. Ihr schlüpft in die Rolle eines Schwertmeisters und gestaltet euren eigenen Weg in einer zerrissenen Welt. Eure Entscheidungen wirken sich direkt auf die Handlung und die Reaktionen eurer Umgebung aus.

Die Spielwelt bietet euch mehr als 20 verschiedene Regionen, darunter die kaiserliche Hauptstadt, verlassene Wüsten, Wälder, geheimnisvolle Höhlen und weitere Orte. Laut offiziellen Angaben reagieren die NPCs individuell auf euer Handeln und können sich euch anschließen oder zu Gegnern werden.

Im Kampf stehen euch über 40 Martial Mystic Arts zur Verfügung, die auf klassischen Kampfkünsten basieren. Diese könnt ihr nicht nur im Kampf, sondern auch beim Erkunden und Lösen von Rätseln einsetzen. Durch die Kombination verschiedener Waffen, Techniken und Stile entwickelt ihr euren eigenen Kampfansatz.

Mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden richtet sich das Spiel sowohl an diejenigen von euch, die den Fokus auf die Geschichte legen möchten, als auch an erfahrene Action-RPG-Spieler, die eine größere Herausforderung suchen.

Release und Boni für PS5-Spieler

„Where Winds Meet“ erscheint am 14. November 2025 für PC und PlayStation 5. Wer das Spiel auf der PlayStation 5 vorbestellt, erhält ein exklusives Cosmetic-Pack, 10.000 Einheiten der Ingame-Währung, ein tauschbares Item sowie eine spezielle Spielerkarte, die den eigenen Benutzernamen hervorhebt.

Where Winds Meet - Release Date Trailer | PS5 Games

Quelle: Pressemitteilung