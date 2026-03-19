Aether & Iron – Viertes Entwicklertagebuch

Das Team von Seismic Squirrel hat jetzt die vierte Episode ihrer „Dev Diary“-Videoreihe zum storybasierten Rollenspiel „Aether & Iron“ veröffentlicht. Diesmal geht es um die Synchronisation. In dem Video sprechen die Sprecher darüber, wie sie ihre Figuren zum Leben erweckt haben – angefangen beim Verständnis ihrer Beweggründe und Persönlichkeiten bis hin zur Nutzung des Drehbuchs und der Charaktergrafiken des Spiels, um ihre Darbietung zu gestalten.

Außerdem reflektieren sie über die Feinheiten der Arbeit in einem storybasierten Rollenspiel, in dem die Entscheidungen der Spieler und verzweigte Dialoge Einfluss darauf haben, wie sich die einzelnen Figuren entwickeln. Das Tagebuch beleuchtet auch die Rolle der Sprachausgabe bei der Untermauerung der starken Charaktere und Beziehungen in „Aether & Iron“, die jeder Interaktion emotionale Tiefe und eine unverwechselbare Identität verleihen soll.

„Aether & Iron“ erscheint am 31. März 2026 für PC. Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Bringing Gia & Needles to Life in Aether & Iron | Aether & Iron Dev Diary 4

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Quelle: Pressemitteilung