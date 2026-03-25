Lords of the Fallen II – Neues Gameplay und Details zu „Umbral 2.0“

CI Games hat eine neue Ausgabe der Entwicklerreihe namens „Lifting the Veil“ veröffentlicht und darin weitere Einblicke in „Lords of the Fallen II“ gegeben. Im Mittelpunkt der aktuellen Folge steht das überarbeitete Reich der Toten, das in der Fortsetzung eine deutlich größere Rolle einnehmen soll. Des Weiteren wurde ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht, der weiteres Gameplay aus der Alpha-Version zeigt.

Entwickler sprechen über die Weiterentwicklung von Umbral

In der rund 37 Minuten langen Episode sprechen Chief Creative Officer Ryan Hill, Game Director James Lowe, Lead Systems Designer Daniel Regan und Producer Alex Harkin über die Weiterentwicklung der sogenannten Dual-Realm-Mechanik aus dem ersten Teil. Dabei handelt es sich um ein System, das den Wechsel zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten ermöglicht.

Für die Fortsetzung arbeitet das Team an einer erweiterten Version, die intern als „Umbral 2.0“ bezeichnet wird und stark vom Feedback der Spieler beeinflusst wurde, wie die Entwickler mitteilten.

Zwei Realitäten prägen die Spielwelt

In „Lords of the Fallen II“ soll diese Dimension aggressiver auftreten und stärker in die Spielwelt eingreifen. Während die beiden Realitäten zunehmend miteinander verschmelzen, wird das Betreten von Umbral riskanter und gleichzeitig wichtiger für die Erkundung.

Die Welt des Spiels besteht weiterhin aus zwei miteinander verbundenen Ebenen. Auf der einen Seite steht das Fantasyreich Axiom. Dem gegenüber steht Umbral, eine verzerrte Spiegelwelt, in der sich die Regeln von Physik und Tod anders verhalten.

Im Vergleich zum Vorgänger soll Umbral in der Fortsetzung abwechslungsreicher ausfallen. Unterschiedliche Umgebungen und Biome sollen das Erkunden attraktiver machen, während neue Gegnerarten und veränderte Mechaniken für zusätzlichen Druck sorgen. Die Bedrohung entwickelt sich dabei stärker aus dem Verhalten der Spieler heraus, statt wie zuvor über einen festen Timer gesteuert zu werden.

„Lords of the Fallen II“ erscheint voraussichtlich im Laufe des Jahres für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels.

Lords of the Fallen II: ‘Lifting the Veil’ Ep. 9 Dev Update | Umbral Gameplay Reveal

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