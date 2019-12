Sons of the Forest – Endnight Games präsentiert das neue Projekt

Mit „The Forest“ entwickelte das Studio Endnight Games ein Survival-Horror-Spiel, das euch auf eine unbekannte Insel schickt, die von Kannibalen und mysteriösen Kreaturen besiedelt ist.

Mit „Sons of the Forest“ kündigten die Entwickler nun ein Sequel an, das sich in einem ersten Trailer präsentiert. Zu sehen ist, wie eine Spezialeinheit unsanft in einem düsteren Wald landet. Außerdem ist zu sehen, welche Schrecken sie dort erwartet.

Mit Details hielt sich Endnight Games bislang zurück. Ebenso ist unklar, für welche Plattformen der Titel erscheinen wird.