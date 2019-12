Ghost of Tsushima – Sucker Punch strebt ein Release im Sommer 2020 an

Lange Zeit war es ruhig um das PlayStation-Spiel „Ghost of Tsushima“, das im Hause Sucker Punch entsteht. Wie das Entwicklerteam vor kurzem verriet, soll der Release nicht mehr lange auf sich warten.

Der angestrebte Release-Termin soll im Sommer 2020 sein. Mit der Bekanntgabe des groben Termines, präsentierte man auch einen Trailer des PlayStation 4-Spiels, den ihr unter diesen Zeilen sehen könnt.

Das Spiel wurde 2017 angekündigt und wird euch in das Jahr 1274 versetzen, als die Mongelarmee in Japan einfällt. Ihr erster Stopp ist Tsushima Island. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Jin Sakai, einen mächtigen Samurai-Krieger, der sich eine gegen eine überwältigende Anzahl an Gegnern zur Wehr setzt.

Wie Andrew Goldfarb, Community Manager bei Sucker Punch, im PlayStation Blog verriet, handelt es sich bei „Ghost of Tsushima“ um das bisher größte Projekt des Studios. Den Blogbeitrag findet ihr hier: KLICK!