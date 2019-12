Rock of Ages 3: Make & Break – Geschlossene Alpha startet im Januar

Das Team von Modus Games, Entwickler ACE Team und Giant Monkey Tobot werkeln seit geraumer Zeit an „Rock of Ages 3: Make & Break“. Anfang 2020 soll der Titel für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Vor dem Release gibt es jedoch eine geschlossene Alpha-Phase, für die sich interessierte Spieler ab sofort anmelden können.

Die Anmeldung wird direkt unter www.RockOfAges3.com entgegen genommen. Die Spieler, die sich für die Alpha registrieren, erhalten einen „Retro-Felsen“ und ein „Meerschweinchen-Banner“ im Spiel. Laut den Verantwortlichen wird nach dem „First-Come-First-Served“-Prinzip gehandelt. Die Alpha läuft von 10. bis 13. Januar 2020.

Außerdem gibt es ein neues Video zu begutachten, das den „Creator“-Modus in den Mittelpunkt stellt. In „Rock of Ages 3: Make & Break“ könnt ihr erstmals eure eigenen Bahnen nach Lust und Laune gestalten. Die Kreationen lassen sich anschließend mit der Community teilen.