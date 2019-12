Steam – Die besten Spiele von 2019

Zum anstehenden Jahreswechsel ermöglicht Valve einen Blick auf die Top-Seller und Spiele, die das Jahr dominierten. Unterteilt sind diese in verschiedenen Kategorien wie „Top Seller“, „Most Played Games“ und mehr. Genaue Zahlen nannte Valve jedoch nicht. Auch die Reihenfolge der einzelnen Spiele in den Kategorien sind mehr oder weniger willkürlich.

Die Spiele mit den höchsten Bruttoumsatz 2019

Interessant ist zu sehen, dass sich nicht nur Spiele unter den ersten Plätzen befinden, die im Jahre 2019 das Licht der Welt erblickten. So sind „GTA V“ und „Sid Meier’s Civilization VI“ unter den Topsellern. Aber auch Free-2-Play Spiele wie „Path of Exile“ und „DOTA 2“ sind mit dabei.

Auf den ersten Rängen tummeln sich die Spiele „PlayerUnknown’s Battlegrounds“, „Sekiro: Shadows Die Twice“, „The Elder Scrolls Online“, „Total War: Three Kingdoms“, „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“, „Counter-Strike: Global Offensive“, „Monster Hunter: World“ und weitere Spiele.

Die komplette Liste der Topseller könnt ihr hier einsehen: Klick.

Die besten Spiele aus 2019

Eine eigene Kategorie erhalten die Spiele, die im Jahre 2019 veröffentlicht wurden. Auch hier hat Valve den Gesamtumsatz seit der Veröffentlichung der Spiele als Maßstab genommen. Ganz oben mit dabei sind „Sekiro: Shadows Die Twice“, “ Devil May Cry 5″, „Code Vein“, „Resident Evil 2“, „Planet Zoo“ und „Star Wars Jedi: Fallen Order“.

Die komplette Liste könnt ihr hier einsehen: Klick.

Die erfolgreichsten Spiele, die 2019 die Early Access-Phase verlassen haben

Auch in diesem Jahr verließen etliche Spiele die Early Access-Phase. Valve hat auch hier eine passende Kategorie zusammengestellt. So gehören zu den Top-Spielen unter anderem „Oxygen Not Included“, „PC Building Simulator“, „Space Engineers“, und „Astroneer“.

Die komplette Liste der umsatzstärksten „EA“-Titel könnt ihr hier einsehen: Klick.

Die erfolgreichsten VR-Titel des Jahres 2019

Die virtuelle Realität war auch in diesem Jahr für viele Spieler das ganz große Thema. Der Einstieg in diese Welt ist zumindest für die PC-Spieler nicht ganz so günstig. Valve stellte auch hier eine Kategorie zur Verfügung, die ihr unter diesem Link einsehen könnt: Klick.

Spiele mit den meisten gleichzeitigen Spielern

Diese Liste dreht sich um Spiele, die über 15.000 gleichzeitig spielende Spieler erreicht haben. Games, die nur für einen kurzen Zeitraum die entsprechenden Werte überschritten haben, wurden nicht berücksichtigt. Über 100 000 gleichzeitige Spieler hatten beispielsweise „Sekiro: Shadows Die Twice“, „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“, „Destiny 2“ und „Halo: The Master Chief Collection“.

Die vollständige Liste findet ihr direkt hier: Klick.

Quelle: Valve