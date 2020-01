Disaster Report 4: Summer Memories – Release-Termin und Trailer

Mitte letzten Jahren kündigten NIS America und Entwickler Granzella an, dass der Release von „Disaster Report 4: Summer Memories“ im Sommer 2020 im Westen erfolgen wird. Jetzt wurde der offizielle Release-Termin für PC (Steam), PlayStation 4 und Nintendo Switch bekannt gegeben. So erscheint das Spiel am 7. April 2020.

Der Titel ist bereits in Japan für die PS4 und Switch erhältlich und spielt in einer Stadt, die von einem Erdbeben erschüttert wird. Mitten im Chaos findet ihr euch in der Rolle des Hauptcharakters wieder. Das Ziel ist es, einen Weg durch die zerstörte Stadt zu finden, um zu überleben.

Die Entscheidungen, die ihr in „Disaster Report 4: Summer Memories“ treffen könnt, sollen sich auf den Spielverlauf auswirken. Der Titel erscheint mit japanischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln.

Disaster Report 4: Summer Memories - Gameplay Trailer (PS4, Nintendo Switch, PC)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung