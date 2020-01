Samurai Shodown – Release-Termin für Nintendo Switch bekannt

Das bereits für PlayStation 4 und Xbox One erhältliche Beat’em Up „Samurai Shodown“ hat jetzt seinen offiziellen Release-Termin für Nintendo Switch erhalten. Deep Silver und SNK Corporation werden das Spiel am 25. Februar 2020 für die Konsole aus dem Hause Nintendo veröffentlichen.

Die Beat’em Up-Serie nahm 1993 ihren Anfang. Dieser Teil ist ein kompletter Reboot, der aber auch die klassischen Konzepte wie Rage Gauge, Lightning Blade und Super Special Moves beinhaltet.

Die Nintendo Switch-Version bietet unter anderem einen Table Top-Modus, womit ihr ohne Probleme überall gegen einen Freund kämpfen könnt. Des Weiteren dürfen sich Fans auf 13 zurückkehrende Charaktere und drei Neuankömmlinge freuen. Dazu gehören Kämpfer wie Rimururu, Kubikiri Basara, Kazuki Kazama und Wan Fu. Außerdem ist Hisame Shizumaru von „Samurai Shodown III“ als freischaltbarer Charakter enthalten.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage von des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung