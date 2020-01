Thronebreaker: The Witcher Tales – Jetzt für Nintendo Switch

Im Jahre 2018 veröffentlichte CD Projekt RED das Einzelspieler-Rollenspiel „Thronebreaker: The Witcher Tales“ für PC (GOG.com), Xbox One und PlayStation 4. Heute wird „Thronebreaker: The Witcher Tales“ mit seiner erzählerischen Geschichte, Puzzle und kartenbasierten Kampfsystem für Nintendo Switch erscheinen.

Das Spiel wurde von Crunching Koalas in enger Zusammenarbeit mit CD Projekt RED für Nintendo Switch portiert und kann ab sofort im Nintendo eShop erworben werden. Passend gibt es auch den obligatorischen Launch-Trailer, den ihr weiter unten findet.

Wie der Titel schon verrät, ist das Spiel im „Witcher“-Universum angesiedelt und erzählt die königliche Geschichte von Meve, der kriegserprobten Königin von Lyrien und Rivien. In der gut 30 Stunden langen Kampagne muss sie sich im Angesicht einer drohenden Invasion wieder auf den Kriegspfad begeben – eine düstere Reise voller Zerstörung und Rache liegt vor ihr.

Thronebreaker: The Witcher Tales | Nintendo Switch-Launch-Trailer

Quelle: Pressemitteilung