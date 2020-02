The Town of Light – Deluxe Edition für Nintendo Switch erschienen

Publisher Wired Productions und das Entwicklerstudio LKA hat jetzt die Deluxe Edition des psychologischen Adventures „The Town of Light“ für Nintendo Switch veröffentlicht. Für 9,99 Euro (UVP) erhaltet ihr neben dem Spiel auch exklusives Doku- und Making-of-Material über das echte psychiatrische Krankenhaus im italienischen Volterra.

Um die Geschichten derjenigen zu erzählen, die sich Mitte des 20. Jahrhunderts in psychiatrischen Einrichtungen befanden, und um mehr positives Bewusstsein für psychische Gesundheit zu schaffen, unterstützen Wired Productions und LKA weiterhin die Stiftung Safe In Our World (siehe hier) und spenden 10% der Nettoeinnahmen von „The Town of Light“.

„Wir freuen uns sehr, dass Switch-Spieler ab heute endlich in den Genuss von The Town of Light kommen,“ so Leo Zullo, Managing Director von Wired Productions. „Wir möchten allen Spielern für ihre Geduld danken, die unsere Arbeit an dieser Edition beansprucht hat. Uns ist bewusst, dass es ein langer Weg war – aber wir glauben, dass Renées Geschichte, und die des Krankenhauses in Volterra, eine mächtige Botschaft mit sich bringt, die geteilt werden muss. Wir sind hocherfreut, diese ergreifende Erfahrung nun auch auf die Nintendo Switch zu bringen.“

Das Spiel wird aus der First-Person-Perspektive gespielt und erschien erstmals 2016 für PC. Ein Jahr später folgte der Release für Xbox One und PlayStation 4. Es basiert auf wahren Begebenheiten und spielt in der ehemaligen geschlossenen Anstalt „Ospedale Psichiatrico di Volterra“ in Volterra, Italien, die detailgetreu im Spiel nachgebaut wurde.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle der fiktionalen Hauptfigur Renée, die im Alter von 16 Jahren an Schizophrenie leidend in die Anstalt eingewiesen wurde. Jetzt kehrt sie an den Ort zurück, an dem sie den Großteil ihrer Jungend verbracht hat, um die Bruchstücke ihrer Erinnerung zusammenzufügen.

Quelle: Pressemitteilung