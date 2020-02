Operencia: The Stolen Sun – Ankündigung für PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam und GOG.com

Mit „Operancia: The Stolen Sun“ veröffentlichten die Zen Studios (Pinball FX3) im letzten Jahr einen Dungeon-Crawler, der sich aus der First-Person-Perspektive steuert. Die Veröffentlichung erfolgte zur damaligen Zeit exklusiv über den Epic Games Store und der Xbox-Familie.

Die Exklusivität fällt nun und das Spiel wird für weitere Plattformen erscheinen, wie die Zen Studios heute mitteilten. Ende März erscheint „Operancia: The Stolen Sun“ für den PC über den digitalen Vertriebsplattformen Steam und GOG.com. Außerdem wird das Spiel für die PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht.

„Operancia: The Stolen Sun“ vereint mitteleuropäische Folklore und Legenden zu einem einzigen Universum. In dem weit entfernten Land, das seit Hunderten von Jahren in zahllosen mitteleuropäischen Volkssagen auftaucht, bietet verschiedene Orte, die aus etlichen Märchen bekannt sind, aber auch an fantastische Versionen berühmter Bauwerke.

Am 31. März werden die oben genannten Plattformen mit „Operancia: The Stolen Sun“ versorgt. Einen passenden Trailer gibt es ebenfalls zu sehen:

Operencia: The Stolen Sun Arrives on PS4, Nintendo Switch, Steam and GOG.com March 31!

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung