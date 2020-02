The Division 2 – Anfang März erscheint „Warlords of New York“ und mehr

Mit „Warlords of New York“ stellte Ubisoft eine neue und Story-basierte Erweiterung für den Shooter „Tom Clancy’s The Division 2“ vor. Die Veröffentlichung findet am 3. März 2020 statt (Stadia später im März). Vorab können Spieler den Prolog „Episode 3 – Coney Island: Die Jagd“ spielen. Besitzer des Year 1 Pass haben seit gestern Zugriff und alle anderen Spieler erhalten Zugang am 19. Februar.

Neue Edition

Die Erweiterung „Warlords of New York“ steht allen Spielen separat zum Kauf zur Verfügung. Neuen Spielern bietet sich die Möglichkeit, mit der neuen Standard Edition einzusteigen. Diese enthält sowohl das Hauptspiel als auch die „Warlords of New York“-Erweiterung. Die Ultimate Edition enthält das Hauptspiel, die Erweiterungen, sowie die vollständigen Year 1-Inhalte. Alle Geheimaufträge und freigeschalteten Spezialisierungen werden ebenfalls verfügbar sein.

„The Division 2 -- Warlords of New York“

In der kommenden Erweiterung befinden sich die Division-Agenten auf der Jagd nach Aaron Keener, einem ehemaligen Division-Agenten, der abtrünnig wurde. Keener stellt gemeinsam mit seinem Netzwerk aus weiteren abtrünnigen Agenten eine große Bedrohung für die erst wieder aufblühende Zivilisation dar.

Um Keener aufzuspüren, müssen die Agenten neue Zonen erkunden, die mit Orten wie Two Bridges, Chinatown und der Wall Street aufwarten. Die Agenten durchstreifen die ungezähmte Welt von Lower Manhattan; eine ehemalige Darkzone, die kürzlich von einem verheerenden Hurrikan getroffen wurde. Um an Keener zu gelangen, gilt es seine Mitstreiter zu besiegen. Jeder abtrünnige Agent hat eine einzigartige Hintergrundgeschichte und Fähigkeiten, die man erlangt, wenn man diesen ausschaltet.

Nach dem Abschließen der „Warlords of New York“-Kampagne können Spieler zwischen Washington DC und New York City per Schnellreise umherreisen, um so Zugang zu allen Inhalten von „The Division 2“ zu haben. Alle Spieler, die die Erweiterung vorbestellen (Vorbestellung nur für Xbox und PC verfügbar), bekommen einen kostenlosen Level 30 Boost, mit dem sie schon vor der Veröffentlichung der Erweiterung direkt auf Level 30 aufsteigen können.

Ansonsten wird mit „Warlords of New York“ das Maximallevel von Level 30 auf Level 40 erhöht. Darüber hinaus gibt es ein unendliches Fortschritt-System, das SHD-Level sowie 4 neue Skills, die im Spiel benutzt werden können. Besitzer der Erweiterung haben auch Zugriff auf neue Ausstattung und neue Waffen.

Charakteranforderungen, um die Erweiterung zu spielen

Um „Warlords of New York“ zu spielen, muss der Spielercharakter mindestens Level 30 sein und Weltrang 5 erreicht haben. Daher wird in jeder Ausgabe des Spiels ein Level 30-Boost enthalten sein, den die Spieler auf Wunsch aktivieren können, um damit sofort in die Erweiterung einzusteigen.

Update 8

Am 3. März 2020 wird Ubisoft nicht nur die Erweiterung veröffentlichen, sondern auch das Update 8. Teil des Updates ist eine RPG-Überarbeitung, die es Spielern erlauben soll ihre Ausrüstung besser zu erkennen und zu managen. Der UI-Screen wird überarbeitet, um immer die Ausstattungs-Abstimmung für jedes Ausrüstungsstück anzuzeigen.

Die Überarbeitung bietet außerdem die Rückkehr der God Rolls, welche die Lesbarkeit verbessert und Spielern hilft, besser urteilen zu können, ob die Ausrüstung zu ihrem Build passt. Zusätzlich wird den Spielern ein verbessertes Ausstattungs-Rekalibrierungssystem geboten mit Indikatoren, ob das neue Item nützlicher ist. Hinzu kommen permanente Attribute und Stat Storage an den Rekalibrationsstationen. Das erlaubt Agenten ihren Build flexibel zu planen.

Zudem wurden die bereits vorhandenen Dark Zones nochmals überarbeitet und kehren zu einer simpleren Rogue-Mechanik zurück. Der Fokus liegt darauf, die Spieler für Spieler-zu-Spieler-Interaktionen zu belohnen, egal ob sie sich gegenseitig bekämpfen oder sich gegen einen stärkeren Gegnerspieler verbünden.

Seasons, Globale Events und Leagues

Im Übrigen nutzt das Entwicklerteam die Erweiterung als Startschuss einer neuen Post-Launch-Philosophie: Seasons -- dreimonatige, thematische Endgame-Events, in welchen ein neues Hauptziel samt Netzwerk von den Spielern verfolgt wird. Diese werden in regelmäßigen Abständen eingeführt und bieten jedes Mal eine einzigartige Hintergrundgeschichte und besonderen Loot.

Die erste Season beginnt eine Woche nach der Veröffentlichung von „Warlords of New York“. Zusätzlich zum saisonalen Einsatzziel, werden neue in-game Aktivitäten in der Season veröffentlicht.

Leagues bieten eine Reihe von Herausforderungen und die Möglichkeit, Belohnungen freizuschalten. Diese hängen von der Fähigkeit der Spieler ab, wie sie solche Herausforderungen meistern können. Global Events, zeitlich begrenzte in-game Events, bei denen ein globaler Modifikator auf das gesamte Spiel angewendet wird und bei denen die Spieler durch die Erfüllung bestimmter Aufgaben belohnt werden, kehren auch zurück.

Während jeder Season erhöhen die Spieler ihr Season-Level, indem sie an den verschiedenen saisonalen Aktivitäten teilnehmen oder auch einfach nur das Spiel spielen, um so verschiedene Belohnungen freizuschalten. Spieler, die an zusätzlichen Belohnungen interessiert sind, haben die Möglichkeit den Season Pass zu erwerben. Weitere Informationen über Seasons und den Season Pass findet ihr hier: KLICK!

Weitere Informationen über „Warlords of New York“ findet ihr hier: KLICK! Zusätzliche Informationen zu „The Division 2“ findet ihr auch bei uns, und zwar hier: KLICK!

OFFICIAL THE DIVISION 2 - WARLORDS VON NEW YORK - WELTPREMIERE CGI-TRAILER | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

OFFIZIELLER THE DIVISION 2 - WARLORDS VON NEW YORK - WELTPREMIERE WALKTHROUGH | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung