The Suicide of Rachel Foster – PC-Version erscheint heute

Mit „The Suicide of Rachel Foster“ bringen Daedalic Entertainment und ONE-O-ONE Games ein narratives Adventure für PC auf den Markt. Das Spiel ist auf Steam erhältlich (siehe hier) und kostet 16,99 Euro (UVP). Bis zum offiziellen Release (um 19 Uhr) gibt es noch 25% Vorbestellerrabatt.

Entwickler Daniel Azara von ONE-O-ONE GAMES meint: „Mit The Suicide of Rachel Foster wollten wir ein Spiel erschaffen, das Gamer dazu bringt, über Themen wie Trauer, Liebe und Verzweiflung nachzudenken. Videospiele sind ein mächtiges und reflektives Medium des Geschichtenerzählens. Wir wollen sie nutzen, um solche Themen, die sonst eher kurz kommen, anzusprechen und als Elemente ins Spiel einzubinden.“

Das düster Spiel wird aus der First-Person-Perspektive gespielt und versetzt euch in das Jahr 1993. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt Nicole, die dem Wunsch ihrer sterbenden Mutter folgend versucht, die dunkle Vergangenheit ihrer Familie aufzudecken. Dabei findet sie sich im verlassenen und heruntergekommenen Hotel ihrer Eltern in den verschneiten Bergen wieder. Wohlwissend, dass ihr eigener Vater an Rachels Tod nicht unbeteiligt war, versucht Nicole mit Hilfe eines jungen FEMA-Agenten, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

The Suicide of Rachel Foster - Trailer

Quelle: Pressemitteilung