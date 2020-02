Alien Hominid Invasion – Erste Trailer und Details

Das im Jahr 2003 gegründete Entwicklerstudio namens The Behemoth veröffentlichten im Jahr 2004 mit „Alien Hominid“ ihren ersten Titel, der unter anderem für PlayStation 2, GameCube und Xbox erschienen ist. Drei Jahre nach der eigentlichen Veröffentlichung folgte eine HD-Version für die Xbox 360.

Mit „Alien Hominid Invasion“ kündigten The Behemoth heute ihr fünftes Spiel an. Hierbei handelt es sich um eine Neuinterpretation der HD-Version aus dem Jahr 2007. In dem kooperativen „Run ’n‘ Gun“ müsst ihr die Erde als Alien übernehmen. Jedoch mischen sich nicht ganz so geheime Agenten und diverse Bosse in das Vorhaben ein. Der Titel bietet neben neuen Gameplay-Mechaniken auch nicht-lineare Level. Das bekannte Chaos und die schrägen Waffen, die man aus dem Klassiker kennt, finden den Einzug in das neue Werk.

„Alien Hominid Invasion“ befindet sich derzeit für den PC (Steam), Xbox One und für die Nintendo Switch in der Entwicklung. Wann das Spiel erscheint, das ist noch nicht bekannt. The Behemoth veröffentlichte mit der Ankündigung zwei Trailer.

The Behemoth – Alien Hominid Invasion Announcement

