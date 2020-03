Rainbow Six: Siege – Neues Free Weekend startet am Donnerstag

Erneut bietet Ubisoft Spielern die Möglichkeit einen kostenloses Blick in den First-Person-Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ zu werfen. Vom 5. bis zum 8. März 2020 läuft ein kostenloses Wochenende auf allen Plattformen (PC, PS4 und Xbox One), wo man Zugang zu allen Karten, Modi und mehr hat.

Alle Spieler, die am Free Weekend teilnehmen, behalten ihren Fortschritt sowie ihre erworbenen Inhalte, falls die das Spiel kaufen, und können nahtlos weiterspielen. Spieler profitieren außerdem zwischen dem 5. und 8. März von Rabatten von bis zu 70 % auf das Basisspiel (nur für Windows PC), die Deluxe, Gold und Ultimate Editionen, je nach Version und Plattform.

Weitere Informationen zum Free Weekend findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über „Rainbow Six: Siege“ findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Was ist Tom Clancy's - Rainbow Six Siege? | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung