Google Stadia – Serious Sam Collection für die Plattform erschienen

Die Entwickler von Croteam hat jetzt die drei Hauptteile ihrer „Serious Sam“-Reihe auf die cloudbasierte Gaming-Plattform „Google Stadia“ gebracht. Für 29,99 Euro (UVP) könnt ihr die „Serious Sam Collection“ auf der Plattform bekommen und damit „Serious Sam HD: The First Encounter“, „Serious Sam HD: The Second Encounter“ und „Serious Sam 3: BFE“ spielen.

In der Shooter-Reihe erwarten euch schnelle und brutale Gefechte mit Horden von Gegnern und großen Bossen. Das auf Action ausgelegte Gameplay und die rockige Musik könnt ihr allein oder auch im Koop erleben. Nach Angaben im Trailer (siehe unten) gibt es 2-4 Spieler Splitscreen Koop und Deathmatch.

Ein kleines Entwickler-Interview zum Release findet ihr hier auf Google Stadia: KLICK!

Serious Sam Collection - Official Trailer | Stadia

Quelle: Pressemitteilung