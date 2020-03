Rescue HQ – Der Blaulicht-Tycoon – „Coastguard“-DLC erschienen

Der Release des Management-Spiels „Rescue HQ – Der Blaulicht-Tycoon“ ist fast ein Jahr her und Aerosoft bieten zusammen mit Entwickler stillalive studios den ersten DLC an. Dieser trägt den Titel „Coastguard“ und bietet für 9,95 Euro (UVP) ein neues Szenario in der britischen Hauptstadt London, neue Story-Missionen, Einsätze, Fahrzeuge und Bauobjekte.

Wer sich den DLC zulegt, der kann sich auch an den ersten Einsätzen zu Wasser versuchen. Die neuen Einsätze variieren dabei von Segelrennen auf der Themse, über missglückte Tauchversuche, bis hin zu Schmuggeloperationen in den Buchten von London. Zur Bewältigung der Aufgaben stehen dem neuen Department der Küstenwache insgesamt neun neue Fahrzeuge zur Verfügung. In neuen Bauobjekten können beispielsweise Schmuggelware gelagert oder Rettungswesten hergestellt werden.

Der „Rescue HQ“-DLC ist auf Steam (siehe hier) und im Aerosoft-Shop (siehe hier) erhältlich. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Rescue HQ Coastguard DLC Trailer

Quelle: Pressemitteilung