Horizon Zero Dawn erscheint als Complete Edition für den PC

In der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass das PS4-exklusive Action-Adventure „Horizon Zero Dawn“ den PC erreichen könnte. Wie Entwickler Guerrilla Games am heutigen Dienstag bekannt gab, wird das Spiel im Sommer für den PC als „Complete Edition“ für den PC veröffentlicht.

Nähere Details möchte man in naher Zukunft bekannt geben, wie Hermen Hulst (Head of PlayStation Worldwide Studios) in einem Interview im amerikanischen PlayStation Blog bekannt gab. „Horizon Zero Dawn“ wird unter anderem über Valves Distributionsplattform Steam vertrieben. Die Store-Seite ist mittlerweile online.

In „Horizon Zero Dawn“ schlüpft in die Rolle von Aloy, einer junge Außenseiterin einer Stammesgesellschaft, die gelernt hat, die Maschinen zu jagen. Begierig darauf, die vielen Rätsel, die sie umgeben, zu ergründen, macht sie sich auf eine Reise, die sie ihre eigene Bestimmung finden lässt. Aloy besitzt die Fähigkeit, natürliche Materialien mit Maschinenteilen zu kombinieren und in geniale Waffen, Munitionsarten, Fallen und Werkzeuge zu verwandeln.

Horizon Zero Dawn - Launch Trailer [PS4]

Quelle: PlayStation Blog