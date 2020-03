Torchlight III – Die Heldenklasse „Scharfschütze“ zeigt sich in einem neuen Gameplay-Trailer

Perfect World Entertainment und Echtra Games gewähren heute einen ersten Einblick in die Heldenklasse des Scharfschützen, in dessen Rolle ihr im kommenden Action-RPG „Torchlight III“ schlüpfen könnt. Die Scharfschützen-Klasse ist derzeit bereits in der Closed Alpha von Torchlight III auf Steam spielbar und wird mit dem PC-Launch später dieses Jahr für alle Spieler weltweit verfügbar sein.

Die Scharfschützen-Klasse greift auf einen klassischen Bogen zurück. Unterschiedliche Schüsse stehen bereit, um die Gegner aus der Entfernung zu erledigen. Das unten eingebundene Gameplay-Video zeigt einige der Fähigkeiten und Tricks, auf die man zurückgreifen kann. Der Scharfschütze schließt sich den zuvor angekündigten Heldenklassen, wie dem magischen Zwielichtmagier, dem mechanischen Roboschmied und dem Zug führenden Schienenkämpfer, an.

Die Entwickler von Echtra Games veröffentlichten einen umfangreichen Blog-Eintrag, der euch die Klasse ausführlich vorstellt. Außerdem gehen die Macher auf die Entwicklung ein. Den Blog findet ihr direkt hinter diesem Link.

„Torchlight III“ befindet sich derzeit für den PC in der Entwicklung.

Torchlight III | Scharfschütze Enthüllungstrailer

Quelle: Pressemitteilung