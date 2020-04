Resident Evil 3 – Launch-Trailer zum Release des Remake

Seit gestern ist das Remake des Survival-Horror-Spiels „Resident Evil 3“ auf PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) spielbar. Zum Release präsentierte Capcom einen kurzen Launch-Trailer, den ihr unter diesen Zeilen finden könnt. Das Remake läuft auf der RE Engine, die schon bei „Resident Evil 7 biohazard“, „Resident Evil 2“ und „Devil May Cry 5“ zum Einsatz kam. Dadurch sollen die Spieler ein modernisiertes Gameplay und hochauflösende Grafiken erwarten.

Die Geschichte von „RE3“ spielt in Raccoon City und begleitet Jill Valentine auf ihrer Flucht vor dem Nemesis – einer gigantischen, humanoiden Biowaffe, die für ihre Brutalität und hochentwickelte Intelligenz berüchtigt ist. Ausgerüstet mit einem Arsenal schlagkräftiger Waffen und in einen schwarzen Mantel gekleidet, der seine Mutationen verhüllt, lässt sich Nemesis durch nichts und niemanden aufhalten.

Der Singleplayer wird durch „Resident Evil Resistance“ ergänzt – ein asymmetrisches Multiplayer, der als Projekt bereits auf der Tokyo Game Show gezeigt wurde und vier Spieler gegen einen Mastermind antreten lässt. Als Mastermind hinter den Kulissen können Spieler die Rolle von Schlüsselfiguren der Reihe, wie Annette Birkin, in verschiedenen tödlichen Experimenten einnehmen. So können sie Karten ausspielen, die die Umgebung manipulieren, Fallen stellen oder Sicherheitskameras bewaffnen, um Überlebende aufzuhalten.

Erstmals in der Reihe können Masterminds die Kontrolle über die besten Biowaffen wie G-Birkin oder den Tyrant übernehmen. Im Gegenzug müssen vier Überlebende zusammenarbeiten, um sich mit ihren individuellen Fähigkeiten und der zur Verfügung stehenden Ausrüstung lebendig aus den Experimenten zu retten, bevor ihre Zeit abgelaufen ist.

„Resident Evil 3“ und „Resident Evil Resistance“ werden sich inhaltlich überschneiden, sobald Jill Valentine in einem kostenlosen Update am 17. April 2020 als spielbare Überlebende in den Multiplayer integriert wird.

Resident Evil 3 | Launch Trailer | ab sofort für PS4, Xbox One und Steam erhältlich

Quelle: Pressemitteilung