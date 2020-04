Gears Tactics – Entwicklung erreicht Gold-Status, neues Video

Die Teams von Xbox Game Studios, Splash Damage und The Coalition haben jetzt den Gold-Status des rundenbasierten Strategiespiels „Gears Tactics“ verkündet. Damit steht dem Release am 28. April 2020 für PC via Steam und Windows 10, inklusive Xbox Game Pass für PC (Beta) nichts mehr im Weg.

„Gears Tactics“ spielt im gleichen Universum wie die „Gears of War“-Videospielreihe. Die Städte auf dem Planeten Sera beginnen, der monströsen Bedrohung aus dem Untergrund zu erliegen – die Locust-Horde. Die Regierung versinkt im Chaos und eine Truppe von Überlebenden ist die letzte Hoffnung der Menschheit. Als Spieler kommandiert man den Trupp der Überlebenden und nimmt den Kampf mit der Bedrohung auf. Das Ziel ist den Führer der Locust-Armee zu jagen: Ukkon, das bösartige Superhirn, das Monster produziert.

Wer das Spiel bis zum 4. Mai 2020 vorbestellt oder es mit dem Xbox Game Pass für PC (Beta) spielt, erhält das „Thrashball Cole Character Pack“. Dieses beinhaltet Augustus Cole Rekrut und Thrashball Armor Set mit seltenen Fähigkeiten.

Five Badass Things About Gears Tactics – Inside Xbox

