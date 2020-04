XCOM : Chimera Squad – 2K und Firaxis stellen eigenständiges Spin-Off vor, Release erfolgt nächste Woche

Mit einer kleinen Überraschung sorgten 2K und Firaxis, als die beiden Unternehmen das Spiel „XCOM : Chimera Squad“ ankündigten. Hierbei handelt es sich um ein eigenständiges Spin-Off der bekannten Reihe, das bereits in der nächsten Woche veröffentlicht wird.

Die Geschichte spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von „XCOM 2“. Menschen, Hybriden und Aliens arbeiten Hand in Hand, um eine Zivilisation der Kooperation und Koexistenz aufzubauen. Aber nicht alle Bewohner der Erde sind für das Bündnis zwischen den Spezies. City 31, ein Modell des Friedens in einer Nachinvasionswelt, wird von geheimnisvollen Gruppierungen bedroht, die den zerbrechlichen Frieden zwischen den Spezies zerstören wollen. Der Chimera-Trupp, eine Eliteeinheit mit menschlichen, Hybrid- und Alien-Soldaten, muss zusammenarbeiten, um die bösen Kräfte im Untergrund zu besiegen, die die Stadt ins Chaos stürzen wollen.

„XCOM: Chimera Squad“ bietet folgende Features:

Einzigartige Alien- und Menschen-Einheiten : Jede der 11 Einheiten hat ihre ganz eigene Persönlichkeit und eigene taktische Fähigkeiten, einschließlich speziesspezifischer Angriffe wie den Zungenangriff der Viper;

: Jede der 11 Einheiten hat ihre ganz eigene Persönlichkeit und eigene taktische Fähigkeiten, einschließlich speziesspezifischer Angriffe wie den Zungenangriff der Viper; Spezialisierte und komplementäre Klasse : Der geschickte Einsatz zueinander passender Einheiten und kooperativer Aktionen führt zu zerstörerischen Kombinationen. Die richtige Teamzusammensetzung kann über Sieg und Niederlage entscheiden;

: Der geschickte Einsatz zueinander passender Einheiten und kooperativer Aktionen führt zu zerstörerischen Kombinationen. Die richtige Teamzusammensetzung kann über Sieg und Niederlage entscheiden; Überarbeitete taktische Kämpfe : Einsätze sind als eine Abfolge von diskreten, explosiven Begegnungen strukturiert, um die Action zu steigern und unberechenbar zu machen;

: Einsätze sind als eine Abfolge von diskreten, explosiven Begegnungen strukturiert, um die Action zu steigern und unberechenbar zu machen; Vorstoßmodus : Mit einer neuen Kampfphase, die Trupps direkt ins Kampfgetümmel stürzt, können die Spieler das Schlachtfeld zu ihren Gunsten verändern. Sie können ihre Einheiten strategisch unterschiedlichen Zugangspunkten zuweisen und ihre Angriffspläne mit einer Fülle von speziellen Vorstoßfähigkeiten koordinieren;

: Mit einer neuen Kampfphase, die Trupps direkt ins Kampfgetümmel stürzt, können die Spieler das Schlachtfeld zu ihren Gunsten verändern. Sie können ihre Einheiten strategisch unterschiedlichen Zugangspunkten zuweisen und ihre Angriffspläne mit einer Fülle von speziellen Vorstoßfähigkeiten koordinieren; Überlappende Runden : Ein automatisches Initiativesystem platziert einzelne Einheiten und Feinde in eine abwechselnde Reihenfolge und schafft so neue taktische Möglichkeiten. Der Spieler muss berücksichtigen, welche Einheit als nächste an der Reihe ist und welche Einheit dann der größten Gefahr ausgesetzt ist;

: Ein automatisches Initiativesystem platziert einzelne Einheiten und Feinde in eine abwechselnde Reihenfolge und schafft so neue taktische Möglichkeiten. Der Spieler muss berücksichtigen, welche Einheit als nächste an der Reihe ist und welche Einheit dann der größten Gefahr ausgesetzt ist; Spannungsgeladener Strategieteil: Abseits der Kämpfe organisieren die Spieler den Betrieb eines Hightech-Hauptquartiers und müssen unter dem Druck einer gnadenlos tickenden Uhr miteinander konkurrierende Aufträge, Ermittlungen und Einheitenzuweisungen priorisieren. Die stetig steigende Unruhe in den einzelnen Distrikten treibt City 31 immer weiter an den Rand der totalen Anarchie.

Das Spiel erscheint am 24. April 2020 in digitaler Form für den PC zum Preis von 9,99 Euro. Hierbei handelt es sich um einen vergünstigen Preis. Das Angebot endet am 07. Mai 2020 um 19:00 MESZ.

XCOM: Chimera Squad - Offizieller Announcement Trailer [deutsch]

Dieses Video auf YouTube ansehen