Endzone – A World Apart – Erstes Content-Update

Erst vor zwei Wochen hat das Entwicklerteam von Gentlymad die Early Access-Phase des Survival-Aufbaustrategiespiel „Endzone – A World Apart“ gestartet und schon steht das erste Content-Update vor der Tür. Der Release soll heute (16. April 2020) um 16 Uhr auf Steam und GOG.com stattfinden.

Die Spieler des bisher mehr als 55.000-mal verkauften Spiels dürfen sich mit dem Update auf die Expeditionen freuen. Es bietet die Möglichkeit Expeditionsposten zu errichten, Kundschafter zu rekrutieren und Siedler auf Expeditionen zu aktuell 12 Ruinen der untergegangenen Zivilisation zu schicken. Dabei gilt auf die richtige Auswahl der Leute zu achten und ausreichend Proviant. Der Erfolg der Expedition und die damit verbundene Beute hängt von den richtigen Entscheidungen ab.

Einen kleinen Vorgeschmack liefert folgender Trailer. Weitere Informationen rund um „Endzone – A World Apart“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK! Entwickler Gentlymad und Publisher Assemble Entertainment bieten das Spiel via Steam (siehe hier) und GOG.com (siehe hier) als Early Access-/ In Development-Version an.

Endzone - A World Apart | Feature Trailer - Expeditions

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung