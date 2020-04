Daymare: 1998 – Release-Termin für PlayStation 4

„Daymare: 1998“ ist ein Third-Person-Survival-Horrorspiel mit Hardcore-Survival-Mechaniken, das letztes Jahr für PC (Steam) erschien. Damals war bereits bekannt, dass das einer Version für Xbox One und PlayStation 4 kommen soll.

Die Entwicklerteams von Invader Studios und Slipgate Studios (für den Konsolen-Port zuständig) haben jetzt zusammen mit Publisher Destructive Creations, All in! Games und Meridiem Games den 28. April 2020 als Release-Termin für PlayStation 4 bekannt gegeben. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird „Daymare: 1998“ über Distributor astragon Sales & Services als Black Edition für PlayStation 4 zum Preis von 39,99 Euro (UVP) in den stationären Handel kommen.

„Nach dem sehr positiven Feedback zu Daymare: 1998 auf PC freuen wir uns schon darauf, unser Spiel nun auch Konsolenbesitzern zur Verfügung stellen zu können. Und es dann auch noch zum ersten Mal in den Regalen der Märkte zu sehen, ist für uns ein besonders aufregendes Erlebnis. Wir hoffen, dass allen Spielern ihr Ausflug nach Keen Sight gefallen wird,“ so Michele Giannone, Business Development Director von Invader Studios.

Kristina Klooss, CEO astragon Sales & Services GmbH, sieht dem Release des Survival-Horror-Games auf PlayStation 4 ebenfalls mit Vorfreude entgegen: „Unsere Black Edition von Daymare: 1998 wird sich perfekt in die Sammlung eines jeden Horror-Fans einfügen.“

In „Daymare: 1998“ erwartet euch eine Story, die man aus der Perspektive von drei unterschiedlichen Charaktere erlebt, hartnäckige Gegner mit taktisch angehauchten Kämpfen und diverse Puzzle. Die Handlung beginnt mit einer geheimen Forschungsanlage, einer tödlichen Biowaffe und einem speziellen Sicherheitsteam, das eine Sicherheitslücke untersuchen soll, die zu eskalieren droht.

Als Spieler schlüpft ihr Rolle eines Elitesoldaten, eines Helikopterpiloten und eines Försters, die sich inmitten eines Vorfalls wiederfinden, der eine kleine, friedliche Stadt in eine Todeszone und ihre Einwohner in blutrünstige Monster verwandeln wird.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Daymare: 1998 - Release Trailer (Raven's demons)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung