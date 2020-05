Close to the Sun – Die PC-Version erscheint morgen auf Steam und GOG.com

Das Spiel „Close to the Sun“ des Entwicklers Storm in a Teacup erschien im Mai 2019 für den PC über den Epic Game Store. Die Exklusivität für den PC fällt am morgigen Dienstag, den 05.05.2020. Publisher Wired Productions veröffentlicht die PC-Version auf zwei weiteren, digitalen Vertriebswegen.

Hierbei handelt es sich um Valves Plattform Steam und GOG.com, wo „Close to the Sun“ komplett DRM-frei erscheinen wird. Das Spiel wird mit 25% Rabatt in der ersten Woche nach der Veröffentlichung verfügbar sein -- zum Preis von 14,99 Euro. In der nächsten Woche steigt der Preis auf 19,99 Euro an. Die Digital Deluxe Version, die zeitgleich mit der Standard-Edition erscheint, enthält 10€ an zusätzlichem Inhalt (Soundtrack und digitales Artbook) und ist für 24,99€ verfügbar.

„Wir freuen uns, das schockierende First-Person-Adventure von Storm in a Teacup nun endlich auf Steam und GOG zu veröffentlichen“, sagt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. „Close to the Sun bietet alles, was das Horror-Herz begehrt: ein originelles Setting mit schön gerenderten Schauplätzen, eine dichte Atmosphäre und Momente, die den Spieler vor Schreck aus der Haut fahren lassen.“

In „Close to the Sun“ erwartet euch eine alternative Vergangenheit, einem zweiten Zeitalter der wissenschaftlichen Aufklärung am Ende des 19. Jahrhunderts, wo Nikola Tesla es geschafft hat, sein volles Potenzial auszuschöpfen und die Welt für immer zu verändern. Als Spieler begibt man sich an Bord der Helios – einem kolossalen Schiff, das dem Fortschritt der Wissenschaft und Forschung dient, nunmehr aber in Angst und Schrecken versunken ist.