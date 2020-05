Apex Legends – Launch-Trailer zum nahenden Start von Saison 5

Die fünfte Saison des Battle-Royale-Shooters „Apex Legends“ trägt den Titel „Gunst des Schicksals“ und wird am 12. Mai 2020 starten. Am gleichen Tag wird mit Quests ein neuer Spielmodus eingeführt, in dem ihr in jeder Saison nach Schätzen und Antworten suchen könnt. Alle Quest-Teilnehmer, die ihre Mission abschließen, werden reich belohnt. Außerdem erwartet euch erneut ein Saison-Split, da die Ranglisten-Liga-Serie 4 in Königsschlucht beginnt, bevor es im Juni auf Rand der Welt zurückgeht.

Mit „Gunst des Schicksals“ nimmt auch eine neue Legende ihren Platz im Roster von „Apex Legends“ ein. Die High-Society-Diebin Loba lüftet auf ihrer Suche in der zwielichtigen Unterwelt der Königsschlucht Geheimnisse, die eine Kette von Ereignissen auslösen, die die bisher bekannte Karte drastisch verändert.

Weitere Informationen rund um den Free-2-Play Battle Royale-Shooter findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Apex Legends Saison 5 – Gunst des Schicksals – Launch-Trailer

Quelle: Pressemitteilung