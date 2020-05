Call of the Sea – Adventure für Xbox-Konsolen und PC angekündigt

Mit „Call of the Sea“ kündigten jetzt Raw Fury und Entwicklerstudio Out of the Blue ein First-Person-Puzzle-Adventure an. Das Spiel ist von den Werken H. P. Lovecraft inspiriert und wird derzeit für Xbox One, Xbox Series X und PC entwickelt. Der Release soll noch dieses Jahr erfolgen, und zwar via Xbox Game Pass.

In dem Spiel findet wir uns auf einer tropischen Insel wieder, die mit der Unreal Engine 4 erstellt wurde. Wir befinden uns in den 1930er Jahren, und zwar in der Rolle von Norah. Sie ist im Südpazifik auf der Suche nach ihrem verschwundenen Ehemann. Die Geschichte soll voller Spannung, Emotionen und surrealer Ereignisse sein.

Einen Blogbeitrag zu „Call of the Sea“ findet ihr hier: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Call of the Sea Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung