Fall Guys: Ultimate Knockout – Neuer Trailer zu nahenden Beta-Phase

Das bunte Multiplayer-Getümmel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ bewegt sich langsam auf die Beta-Phase zu. Während der Beta werden Devolver Digital und Mediatonic eine Serie von Betatests veranstalten, für die ihr auch auf der Homepage des Spiels anmelden könnt (siehe hier). Beta-Teilnehmer können ihre Fähigkeiten in einer Reihe von zufälligen Runden mit bis zu 60 Spielern verfeinern, darunter Door Dash, Tip Toe, Hex-A-Gone, Tail Tag, Hit Parade, Egg Hunt und Fall Mountain.

In der Vollversion treten bis zu 100 Spieler in chaotischen Stages gegeneinander an, bis nur noch einer übrig ist und zum Sieger gekürt wird. Das Spiel kann man wahrscheinlich am ehesten mit der japanischen Spielshow „Takeshi’s Castle“ vergleichen. Spieler bekämpfen Runde für Runde Hindernisse, schieben sich durch Konkurrenten und überwinden die Gesetze der Physik, um Demütigungen oder gar Eliminierungen zu vermeiden. Neben dem Free-for-All-Modus für 100 Teilnehmer wird es auch einen Team-Modus geben.

Die Vollversion von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ soll im Sommer 2020 für PS4 und PC (Steam) erscheinen.

Fall Guys - Stumble Toward Greatness

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung