Westmark Manor – Neuer Trailer, Release erfolgt im Juni

Das Horrorspiel „Westmark Manor“, das von Nodbrim Interactive für den PC entwickelt wird, hat am heutigen Tage einen neuen Trailer und einen Release-Termin erhalten. Als Publisher des Spiels fungiert Toadman Interactive (Immortal : Unchained).

„Westmark Manor“ schickt euch in ein düsteres Herrenhaus. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt Theodore Westmark, ein Kurator und Geschichtswissenschaftler, der in seinem Leben viele seltsame Dinge gesehen hat. In der letzten Zeit hat er sich mit der Erforschung des Okkultismus befasst. Er hat etliche Jahre seines Lebens der Suche nach einer alten alchemistischen Formel gewidmet, die Raum und Zeit kontrollieren soll. In Vörnum, einer Insel vor der Küste Norwegens, fand er, wonach er suchte. Er brachte das gesamte Material mit zu sich nach Hause, um es genau zu studieren. Theodore glaubt, dass dieser Fund seine Frau Elizabeth von ihrer albtraumhaften Krankheit befreien würde, aber etwas Dunkleres und Unheimlicheres ist in diesen Passagen oder sogar in sich selbst verborgen.

In „Westmark Manor“ müsst ihr das alte Herrenhaus erkunden, Geheimnisse aufdecken und Rätsel lösen. Die Entwickler ließen sich für die Geschichte vom amerikanischen Schriftsteller Howard Phillips Lovecraft inspirieren. Der Trailer unter diesen Zeilen zeigt euch das düstere Anwesen und diverse Rätsel. Die Veröffentlichung erfolgt am 18. Juni 2020 für den PC in digitaler Form, über die digitalen Vertriebsplattformen Steam und GOG.