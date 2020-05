Destroy All Humans! – Video gewährt einen Blick auf das erste Level

Mit dem neuen Video namens „Welcome to Turnipseed Farm“ gewähren euch THQ Nordic und die Entwickler von Black Forest Games einen Einblick in das kommende Remake von „Destroy All Humans!“. Das Video zeigt, wie der Außerirdische Crypto-137 auf der Erde ankommt und der ganze Spaß beginnt.

In „Destroy All Humans!“ schlüpft ihr in die Haut des Außerirdischen namens Crypto-137, der die Erdbewohner der 1950er terrorisiert und ihre DNS erntet. Das Spiel erscheint voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres für PC, Xbox One und für die PlayStation 4.

Das Spiel wird am 28. Juli 2020 in digitaler und physischer Form das Licht der Welt erblicken. Erscheinen wird „Destroy All Humans!“ für die Xbox One, PlayStation 4 und für den PC. Wer einen Blick auf die besonderen Editionen werfen möchte, die THQ Nordic in den Handel bringt, der kann diesen Link hier folgen.