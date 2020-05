Am heutigen Abend kündigte Ubisoft eine neue Kollektion an. Hierbei handelt es sich um die „Anno History Collection“, die insgesamt vier Klassiker der Reihe enthält. Ende Juni wird die Sammlung in digitaler und physischer Form das Licht der Welt erblicken. An Bord sind die Spiele „Anno 1602“, „Anno 1503“, „Anno 1701“ und „Anno 1404“.

Die Entwicklung übernimmt Ubisoft Mainz -- ein Studio von Ubisoft Blue Byte. Die Spiele werden laut Ubisoft optimiert und an moderne Systeme angepasst. So soll es auch möglich sein, die Spiele in 4K-Auflösung zu erleben. Durch eine Speicherstand-Kompabilität könnt ihr eure Spielstände aus den originalen Auflagen der Spiele übertragen. Zudem dürfen sich die PC-Spieler auf einen rahmenlosen Fenstermodus und Unterstützung für mehrere Bildschirme freuen. Aktualisierte und erweiterte Mehrspieler-Funktionen sind ebenfalls mit dabei. Zudem erhält „Anno 1503“ erstmals einen Mehrspielermodus.

Die „Anno History Collection“ enthält folgende Spiele und Erweiterungen:

Anno 1602 und seine Erweiterung: Neue Inseln, Neue Abenteuer,

und seine Erweiterung: Anno 1503 und seine Erweiterung: Monster, Schätze und Piraten

und seine Erweiterung: Anno 1701 und seine Erweiterung: Der Fluch des Drachen

und seine Erweiterung: Anno 1404 und seine Erweiterung: Venedig

Die Sammlung erscheint am 25. Juni 2020 in digitaler Form über den Store von Ubisoft bzw. Uplay und im Handel. Die Retail-Version enthält zwei exklusive doppelseitige Produktionsketten-Poster und eine exklusive Lithographie mit Goldprägung. Außerdem gibt es für beide Versionen noch digitale Bonusinhalte, wie Soundtracks und Hintergründe sowie Firmenlogos und ein Ornament für „Anno 1800. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 39,99 Euro. Die Spiele können auch einzeln für jeweils 9,99 Euro erworben werden.

Mit der Ankündigung veröffentlichte Ubisoft einen Trailer, der euch einen Blick auf die überarbeiteten Versionen der Spiele gewährt. Weitere Informationen zu den Verbesserungen erhaltet ihr bei Anno-Union.

ANNO HISTORY COLLECTION - OFFICIAL ANNOUNCEMENT TRAILER | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung