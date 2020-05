Sherlock Holmes: Chapter One – Frogwares kündigt Prequel an

Im vergangenen Jahr hatten sich Entwickler Frogwares (The Sinking City) und Publisher Focus Home Interactive in den Haaren. In Folge dessen flogen diverse „Sherlock Holmes“-Spiele aus den digitalen Stores etlicher Plattformen. In Eigenregie brachte Frogwares die Spiele wieder zurück und sie verabschiedeten sich vom oben genannten Publisher -- soviel zur kleinen Vorgeschichte.

Das Entwicklerstudio ließ sich durch die unschönen Ereignisse nicht unterkriegen. Stattdessen werkeln sie an einem neuen „Sherlock Holmes“-Titel. Dieser hört auf den Namen „Sherlock Holmes: Chapter One“. Das Spiel soll im nächsten Jahr das Licht der Welt erblicken. Die Veröffentlichung erfolgt laut Frogwares auf mehreren Plattformen gleichzeitig und nicht wie bei „The Sinking City“ exklusiv in einem Store -- was vermutlich der Grund für den Ärger mit dem Publisher war.

Die Geschichte eines jungen Sherlock Holmes

„Sherlock Holmes: Chapter One“ erzählt die Geschichte eines jungen und rebellischen Mannes, der sich wegen einer alten Verletzung zurück an die Mittelmeerküste gezogen hat, wo seine Mutter starb. Doch hinter der lebhaften urbanen Fassade folgt das Inselleben einem unheilvolleren Rhythmus. Verbrechen und Korruption, eine verdrehte Vorstellung von Gerechtigkeit und Moral sind nur einige wenige Stolpersteine, auf die Holmes bei seiner Suche nach der Wahrheit stößt.

Frogwares versprechen eine offene Welt und jede Menge Handlungsfreiheit. Es soll euch überlassen sein, wie ihr Dinge löst -- mit Gewalt oder eben ohne. An Holmes Seite ist sein Freund aus Jugendzeiten, der auf den Namen Jon hört. Dabei handelt es sich nicht um den berühmten Watson. „Sherlock Holmes: Chapter One“ präsentiert sich als Prequel, wo Sherlock noch kein angesehener und berühmter Detektiv ist.

„Sherlock Holmes: Chapter One“ befindet sich derzeit für den PC, Xbox One, PlayStation 4 und für die Next-Gen-Konsolen in der Entwicklung.

Sherlock Holmes Chapter One | Announcement Trailer

Quelle: Frogwares