Bungie hat im Rahmen eines Livestream mit „Destiny 2: Jenseits des Lichts“ das nächste Kapitel des MMO-Shooters vorgestellt. Im September geht die Reise für die Hüter los. Mit der Ankündigung startet am heutigen Tage die nächste Saison, die auf den Namen „Saison der Ankunft“ hört. Euch erwartet ein neuer Dungeon, neue Ausrüstung und neue Belohnungen.

In der „Saison der Ankunft“ trifft das erste Pyramidenschiff über dem Mond Io ein und setzt eine Kette an Ereignissen in Gang, die sich während der gesamten Saison entfalten. Die Geschichte wird in der kommenden Erweiterung „Jenseits des Lichts“ weitergeführt. Die Hüter werden zu Jupiters gefrorenem Mond Europa gerufen, um die neue Bedrohung zu bekämpfen.

Next-Gen und Release-Termin

Bungie hat heute ebenfalls angekündigt, dass „Destiny 2“ auf den Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen wird. Zusätzlich werden Käufe von „Destiny 2: Jenseits des Lichts“ auf der Xbox One via Smart Delivery kostenlos zur Xbox Series X übertragen. Käufe auf der PlayStation 4 werden kostenlos auf der PlayStation 5 übernommen. Details zur Umsetzung der Next-Gen-Version möchte Bungie in den kommenden Monaten bekanntgeben.

„Destiny 2: Jenseits des Lichts“ erscheint am 22. September 2020. Neben einer Standard-Ausgabe dürfen sich die Sammler unter euch auf eine Deluxe- und Collector’s Edition freuen. Die Vorbesteller der kommenden Erweiterung erhalten den sofortigen Zugriff auf eine besondere Exotische Geist-Hülle und ein Legendäres Abzeichen. Besitzer der Digital Deluxe Edition erhalten außerdem sofortigen Zugriff auf die neue Exotische Geste „Antippen heißt Einfrieren“.

Destiny 2: Jenseits des Lichts Digital Deluxe Edition

Die „Destiny 2: Jenseits des Lichts“ Digital Deluxe Edition wird auf allen Plattformen zum Vorbestellen verfügbar sein:

Destiny 2: Jenseits des Lichts-Erweiterung + komplettes Jahr an saisonalem Content (insgesamt vier Saisons)

Mit Vorbestellung: Exotische Reifkristall-Geist-Hülle und Legendäres Abzeichen

Exotische Geste „Antippen heißt Einfrieren“

Exotisches Impulsgewehr „Keine Zeit für Erklärungen“ mit Katalysator und Ornament

Exotischer Sparrow „Jeder andere Horizont“

Destiny 2: Jenseits des Lichts Collector’s Edition

Die Destiny 2: Jenseits des Lichts Collector’s Edition ist nur im Bungie Store erhältlich:

Jenseits des Lichts Digital Deluxe Edition (Nur digitaler Code)

Druckguss-Nachbildung „Splitter der Dunkelheit“ mit Lichtern

Europa-Entdecker-Tasche

Europa-Entdecker-Feldflasche

Rätselhaftes Logbuch

Und weitere Funde vom Mond Europa

Destiny 2: Jenseits des Lichts – Enthüllungstrailer [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Destiny 2: Jenseits des Lichts – Gameplay-Trailer [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Bungie / Pressemitteilung