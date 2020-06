„The Riftbreaker“ ist ein Aufbau- und Survival-Spiel mit Action-RPG-Elementen, das sich bei EXOR Studios in der Entwicklung befindet. Erscheinen soll das Spiel im nächsten Jahr für den PC sowie für Xbox One und PlayStation 4. Ein neues Video, das ihr unter diesen Zeilen finden könnt, präsentiert euch rund fünf Minuten Gameplay.

In „The Riftbreaker“ schlüpft ihr in die Rolle von Captain Ashley S. Nowak, die auch als „Riftbreaker“ bekannt ist. Sie begibt sich auf eine Reise durch ein Portal nach Galatea 37, einem weit entfernten Planeten in den Außenregionen der Milchstraße, mit dem Ziel, eine Basis zu errichten, die die Rückreise zur Erde und weiteres Kolonisieren ermöglicht. Ihre Ankunft auf dem Planeten bleibt jedoch nicht unentdeckt. Feindliche Kreaturen wollen die Basis und Ashley vernichten.

Als Grafikgerüst kommt EXOR Studios hauseigene Engine „Schmetterling 2.0“ zum Einsatz. Die erste Version konnte man bereits in den Spielen „X-Morph: Defense“ und „Zombie Driver“ begutachten

The Riftbreaker - 5 Minutes of Gameplay

Quelle: IGN / Exor Studios