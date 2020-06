Cris Tales – Release-Termin, Demo-Update und neuer Trailer

Die rundenbasierte Liebeserklärung an klassische JRPGs „Cris Tales“ befindet sich weiterhin für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia in Entwicklung. Entwickler Dreams Uncorporated und SYCK sind jetzt mit der Entwicklung soweit fortgeschritten, dass sie zusammen mit dem Indie-Publisher Modus Games den Release-Termin verkündeten. So erscheint das Spiel am 17. November 2020 für die oben genannten Plattformen. Hinzu ist eine Version für Xbox Series X und PlayStation 5 geplant.

Wer nicht bis November warten möchte, kann weiterhin die Demo-Version des Spiel ausprobieren, die auf Steam (siehe hier) und GOG.com (siehe hier) zum Download bereit steht. Diese wurde jetzt auch mit dem Colosseum Kampf-Modus erweitert. Dort erwarten euch acht zunehmend härtere Kämpfe, in denen ihr neuen Feinden gegenübersteht und euren Mut in einem Mini-Boss-Kampf unter Beweis stellen könnt.

Zu guter Letzt gibt es einen neuen Trailer, der Crisbell im Kampf gegen eine bedrohliche Kaiserin zeigt, die den Untergang ihrer Heimat herbeiführen will. Unterstützt von ihren mächtigen Mitstreitern und einem lebhaften Amphibien-Berater, ist Crisbell die einzige Hoffnung auf eine strahlende Zukunft für die Welt von Crystallis.

Die Homepage von „Cris Tales“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen und Bildmaterial findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Cris Tales - Cinematic Intro-Teaser [GER]

Quelle: Pressemitteilung