Atlus sorgte am vergangenen Abend für eine kleinen Überraschung. Wie das Unternehmen bekannt gab, wurde „Persona 4 Golden“ für den PC veröffentlicht.

Die Fans der Serie können somit erstmals einen Teil der bekannten Reihe auf dem PC erleben. Veröffentlicht wurde „Persona 4 Golden“ über Valves Distributionsplattform Steam. Das Spiel basiert auf dem PS2-Klassiker „Shin Megami Tensei: Persona 4“. Die Neuauflage namens „Persona 4 Golden“ wurde technisch und inhaltlich überarbeitet und erschien im Jahre 2012 erstmals für die PS Vita.

An der High School von Rural macht ein kurioses Gerücht die Runde: Wer in einer regnerischen Nacht genau um Mitternacht in den Bildschirm eines ausgeschalteten TV-Gerätes sitzt, der erblickt das Gesicht seines Seelenverwandten. Doch mit diesem Gerücht werden mehrere Morde in Verbindung gebracht. Nun liegt es an euch und euren Persona die mysteriösen Fälle zu lösen.

Die Standard-Edition schlägt mit 19,99 Euro zu Buche. Für 24,99 Euro könnt ihr eine digitale Deluxe Edition erwerben, die als Boni den Soundtrack und ein digitales Artbook ab Bord hat. Den Produkteintrag auf Steam findet ihr unter diesem Link.