Entwickler Stormind Games und Publisher Modus Games präsentieren einen neuen Trailer zum kommenden Horrorspiel „Remothered: Broken Porcelain“. Gleichzeitig gaben die Entwickler bekannt, dass das Spiel im August das Licht der Welt erblicken wird.

„Remothered: Broken Porcelain“ führt euch in das Ashmann Inn, ein altes Anwesen voller Geheimnisse, Gefahren und kuriosen Bewohnern. In dem düsteren Hotel erwarten euch nicht nur komplexe Rätsel, sondern auch Jäger, die durch die Hallen des Anwesens wandern. Laut den Entwicklern kehren einige Protagonisten in „Remothered: Broken Porcelain“ zurück. Neben bekannten Charakteren aus dem Vorgänger (Remothered: Tormented Fathers) werden auch neue Charaktere vorgestellt.

Das Spiel wird ab dem 25. August 2020 erhältlich sein. Die Veröffentlichung erfolgt für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.