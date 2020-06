„The Forgotten City“ startete einst als Mod für das Rollenspiel „The Elder Scrolls V: Skyrim“. Die Entwickler Modern Storyteller arbeiten schon länger an einer eigenständigen Version der Modifikation.

Das eigenständige Spiel unterscheidet sich natürlich von der Mod. So trifft man auf neue Charaktere, neue Wendungen, neue Rätsel und Herausforderungen. Außerdem wird „The Forgotten City“ mit einem orchestralen Soundtrack untermalt. Die Entwickler engagieren zudem professionelle Synchronsprecher, um das neue Erlebnis abzurunden.

Die Geschichte von „The Forgotten City“ versetzt euch in das Römische Reich. In der Rolle eines Zeitreisenden, der 2.000 Jahre in die Vergangenheit versetzt wird, erlebt man die letzten Stunden von 26 Seelen, die in einer geheimen unterirdischen Stadt versteckt sind.

Im Rahmen der „PC Gaming Show“ die am vergangenen Abend stattfand, enthüllten die Entwickler einen neuen Trailer. Ein Release-Termin steht derzeit noch aus. Erscheinen wird das Spiel für den PC via Steam.