Disintegration – Neuer Trailer zum Release auf PC und Konsolen

Heute veröffentlichen Publisher Private Division und Entwicklerstudio V1 Interactive den Sci-Fi-Shooter „Disintegration“. Es ist der Debüt-Titel des Studios und erscheint für PC (Steam), Xbox One und PlayStation 4. In dem Spiel erwartet euch eine Mischung aus First-Person-Shooter und Echtzeitstrategie. Des Weiteren verfügt der Titel über eine Singleplayer-Kampagne und einen Multiplayer.

„Disintegration stellt die Erwartungen an einen Egoshooter auf den Kopf“, so Marcus Lehto, President und Game Director von V1 Interactive. „Es hat eine ganze Weile gedauert, die richtigen Elemente aus dem Egoshooter- und Echtzeitstrategie-Genre zusammenzufügen, um etwas ganz Neues zu erschaffen. Aber der Spieler wird seine Fähigkeiten in der Singleplayer-Kampagne Stück für Stück meistern und auf dem Gravcycle sowohl als taktischer Kommandant als auch als Kampfpilot brillieren.“

„Die spannende Kampagne von Disintegration hat eine Reihe sehr unterschiedlicher Charaktere zu bieten, die sich alle in einer unsicheren Welt zurechtfinden müssen“, sagt Allen Murray, Head of Production bei Private Division. „V1 hat mit diesem Debüt-Titel bewiesen, dass das Studio äußerst talentiert und ambitioniert ist. Dieses kleine Team aus 30 Entwicklern hat ein Spiel erschaffen, das noch lange im Gedächtnis bleiben wird.“

Während letzte Woche der Launch-Trailer veröffentlicht wurde, widmet sich der neue Trailer den Crews, die man im Spiel auswählen kann. Schließt man sich der King‘s Guard an, kann man seine Gegner mit dem schlagkräftigen Javelin-Werfer ausschalten. Als Teil der Tech Noir kann man Crewmitglieder mit gezielten Schüssen heilen. Wer seine Gegner lieber mit massenhaft Minen festsetzt, sollte sich für die Militia entscheiden.

Weitere Informationen, sowie den Launch-Trailer des Spiels findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Homepage zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Disintegration – Crew-Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung