Marvel’s Avengers – Neue Informationen und Videomaterial

Im Rahmen des ersten digitalen War Table-Steams präsentierte Square Enix neues Bildmaterial und Informationen zum kommenden Action-Titel „Marvel’s Avengers“. Unter anderem wurde ein Gameplay-Video mit den ersten Thor-Gameplay-Szenen aus der Kampagnen-Helden-Mission „Einmal ein Avenger“. Das Video folgt dem Gott des Donners, wie er Gegner mit mächtigen Blitzen bekämpft, eine Salve von Mjölnir-Angriffen entfesselt und viele andere Signature-Helden-Moves ausführt, alleine und zusammen mit Avengers-KI-Teamkameraden.

Marvel's Avengers: Gameplay-Video "Einmal ein Avenger"

Dieses Video auf YouTube ansehen

Als nächsten haben wir einen Trailer, der sich dem Hauptschurken des Spiels widmet. Die Rede ist von MODOK (Mental Organism Designed Only for Killing). Fans werden ihn als den künstlich mutierten, superintelligenten Anführer von AIM (Advanced Idea Mechanics) wiedererkennen.

Marvel's Avengers: Der "MODOK-Bedrohung"-Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Der folgenden Trailer dreht sich um den Koop-Modus „Warzone“. Entwickler Crystal Dynamics bietet in dem Modus die Möglichkeit allein mit KI-Heldengefährten oder in einer Koop-Gruppe mit bis zu vier Spielern in den Kampf zu ziehen.

„Marvel’s Avengers“ wird eine Mischung aus Helden- und Warzone-Missionen bieten. Die Helden-Missionen sind für Einzelspieler ausgelegt und gehören zur einleitenden Kampagne. Sie präsentieren die verschiedenen Fähigkeiten jedes Helden, während man sein wachsendes Team aufbaut. Warzone-Missionen können solo oder in einer Gruppe von bis zu vier Spielern gespielt werden, und dabei steht jeder Held aus dem Team zur Verfügung. Jede Mission wird je nach Teamgröße und Spielerstufe dynamisch skaliert.

Marvel’s Avengers“ erscheint am 4. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Stadia und PC. Das Spiel hat eine USK-Alterseinstufung „ab 12 Jahren“ erhalten. Außerdem wurde das Spiel auch für PlayStation 5 und Xbox Series X angekündigt (inklusive Cross-Gen-Play). Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung