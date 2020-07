Dirt 5 – Alle Fahrzeugklassen des Rennspiels im Überblick

Im Mai 2020 kündigte das Team von Codemaster mit „Dirt 5“ die Fortsetzung der Rennspielserie an. Digitale Rennfahrer erwartet ein breites Spektrum an Fahrzeugen, mit denen sie über die virtuellen Pisten heizen können. „Dirt 5“ erscheint am 9. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Die Veröffentlichung für Xbox Series X und PlayStation 5 folgt kurz darauf. Der Release für Google Stadia soll 2021 erfolgen.

„Vielfalt ist ein riesiger Teil unserer DIRT 5-Vision und wir haben sichergestellt, das sich dies auch in den Fahrzeugklassen und der Fahrzeugauswahl wiederspiegelt“, so Stuart Boyd, Producer des Spiels. „In einem Moment kämpfst du dich mit einem Rock Bouncer durch das herausforderndste Terrain. Im nächsten Augenblick, fliegst du in einem RallyCross-Auto mit Highspeed und Grip über verschiedene Untergründe, nur um schlussendlich mit einem Buggy oder Unlimited Truck dir deine eigene Schneise durch den Urwald zu schlagen.“

„Natürlich mussten wir neben den vielen neuen Fahrzeugen und Fahrzeugklassen auch einige ikonische Offroad-Boliden in das Spiel zurückholen, ohne die kein DIRT-Spiel vollständig wäre. Der Style, der Vibe und die Features von DIRT 5 lassen dich diese legendären Autos als eine völlig neue Erfahrung erleben. Möglicherweise bist du bereits das ein oder andere dieser Fahrzeuge gefahren – allerdings noch nie einem Spiel wie DIRT 5. Diese Fahrzeugklassen, gemeinsam mit den 10 brandneuen Gebieten, der großen Auswahl an Events und dem dynamischen Wetter, dass das Handling und Gameplay vollständig verändern, sorgen für Abwechslungsreichtum, der jedes Maß sprengt – wir können es kaum erwarten, bis ihr euch selbst hinters Steuer klemmt.“

Die Fahrzeugklassen in „Dirt 5“ (Herstellerangaben):

Cross Raid Die Cross Raid-Klasse kombiniert Geschwindigkeit, Stärke sowie Haltbarkeit und wurde spezifisch für das anspruchsvollste Terrain entwickelt. Das Ergebnis? – Außergewöhnliche Trucks, inklusive dem Volkswagen Race Touareg 3 und dem Laffite G-Tec X-Road, der sein Videospieldebut feiert.

Rock Bouncer Riesige Räder, verrückte Dämpfer, ein großer Rollkäfig und das war‘s auch schon. Spieler stürzen sich in diesem Modus direkt ins Getümmel. Es wurde extra dafür erschaffen, das bedrohlichste Gelände zu erobern. Traktion, Beschleunigung und die schiere Unnachgiebigkeit, lassen Spieler alle Hindernisse in den extremsten Events überwinden.

Rally Cross Ein Grundbestandteil der DIRT-Spiele – Die Rally Cross-Fahrzeuge sind für verschiedene Bodentypen geschaffen und bleiben dabei so wendig und agil wie nur möglich. Perfekt für die engsten und verwinkeltesten Kurven. So können beispielsweise der Peugeot 208 WRX und der Citroen C3 R5 beinahe auf einer Münzen wenden und genauso flott auf 100 km/h beschleunigen.

Formula Off Road Die Klasse beinhaltet die WS Auto RACING Mudclaw – Ein wahres Offroad-Biest mit riesigen Stollen-Reifen und unglaublicher Kraft. Ideal für DIRT 5’s Stampede-Events. Die Formula Off Road-Klasse eignet sich für alternativlose Rennen, bei denen es um alles geht – aber vor allem um Geschwindigkeit.

Classic Rally Mit den ikonischen Rally-Maschinen wird die Jahreszahl zurückgedreht. Vom Fiat 131 Abarth Rally bis zum Porsche 924 GTS Rallye – Diese Offroad-Helden zeigen, dass das Alter bloß eine Zahl ist und nichts mit der Kraft und Performance der Boliden zu tun hat.

80er Rally Das Goldene Zeitalter des Offroad-Racings. Kein Dirt-Spiel wäre ohne die erfolgreichsten Rennwagen der 80er Jahre komplett. Codemasters verbindet Serien-lieblinge wie den Ford RS200 und Newcomer, wie den Porsche 959 Prodrive Rally Raid zu einer Klasse, die mit der Zeit sogar noch viel besser wird.

90er Rally Spieler erleben eine Epoche, in der Off-Road den Mainstream erobert hat und beleben mit dem Subaru Impreza S4 und dem Mitsubishi Lancer Evo VI alten Rivalitäten wieder. Aber keine Sorge: Codemasters wird auch die kleineren, der Extrem-Maschinen dieser Rally-Epoche, nicht vergessen.

Rally GT Selbst die raffiniertesten GT-Wägen, konzipiert für Asphalt, werden in diesem Modus – Achtung: DIRTy. Die Rally GT-Klasse stattet die bewundernswerten Rennboliden mit Offroad-Specs aus. Davon profitieren u.a. der Aston Martin V8 Vantage GT-4 und der Porsche 911 R-GT.

Sprint Diese DIRT 5-Klasse widmet sich den wahrhaft unglaublichen Sprint-Autos mit Sporträdern aller Größen, riesigen Spoilern und 900PS – Perfekt um auf Oval-Strecken in die Kurven zu schlittern. Eine einzigartige Klasse für ein einzigartiges Rennerlebnis.

Pre Runners Die besten Straßen-SUVs und Allrounder-Wägen – ausgestattet mit Offroad-Kits und damit bereit für die extremen Rennen: Das ist die Pre Runner-Klasse. Mit dabei sind rennfähige Versionen des Aston Martin DBX und vielen weiteren Fahrzeugen, die in Kürze enthüllt werden.

Unlimited Trucks. Große Trucks. Trucks, die für die anspruchsvollsten Offroad-Events der Welt gebaut wurden. Trucks, die dir das Selbstbewusstsein geben, selbst die schroffsten Terrains, die DIRT 5 zu bieten hat, mit Vollgas zu nehmen. Im Jimco Unlimited Truck, Brenthel Industries Unlimited Truck oder vielen weiteren, müssen Spieler bei den herausforderndsten Events unter Beweis stellen, wer der Boss ist!



Eine vollständige Übersicht aller Boliden folgt näher am Release. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Zusätzliche Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

DIRT 5 | A Racing Story, Amplified | Launching from October 9 [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung