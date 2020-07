Mafia: Definitive Edition – Release in den September verschoben

Ursprünglich kündigten 2K Games und die Entwickler von Hangar 13 an, dass „Mafia: Definitive Edition“ Ende August 2020 erscheinen soll. Dieser Release-Termin wurde jetzt wegen der anhaltende COVID-19-Pandemie um einen Monat verschoben. Damit erscheint das Remake am 25. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Zu dieser Bekanntgabe haben beide Teams folgende Erklärung veröffentlicht. Dort gibt es auch die Ankündigung der Gameplay-Enthüllung.

„Mafia: Definitive Edition erscheint jetzt weltweit am 25. September. Wir hatten zwar ursprünglich geplant, das Spiel einen Monat früher, am 28. August, zu veröffentlichen, aber die rechtzeitige Finalisierung bis zu diesem Zeitpunkt wurde durch die anhaltende globale COVID-19-Pandemie immer herausfordernder und wir wollten auf keinen Fall Kompromisse bei der Qualität des Spielerlebnisses eingehen.

Von Anfang an war dies ein Projekt voller Leidenschaft für uns. Viele unserer Entwickler waren schon an der Erschaffung des originalen Mafia beteiligt, und wir alle haben uns vorgenommen, eine aktualisierte Erfahrung zu erstellen, die dieses zeitlosen Klassikers würdig ist. Wir bedanken uns für die Geduld und das Verständnis, damit wir Mafia: Definitive Edition in der bestmöglichen Form unseren Fans weltweit präsentieren können.

Wir wissen natürlich auch, dass alle darauf brennen, mehr zu sehen. Deshalb freuen wir uns, in gerade mal 2 Wochen, am 22. Juli, einen ausgiebigen Einblick in das Gameplay von Mafia: Definitive Edition geben zu können. Wer @2KDeutschland auf Twitter folgt, kann sich jetzt schon einen brandneuen 15-Sekunden-Teaser-Trailer ansehen.

Wir möchten auch allen herzlich danken, die sich unseren Story-Trailer angesehen haben, die Definitive Editions von Mafia II und III spielen und uns unterstützen, während wir weiter an der ultimativen Saga über das organisierte Verbrechen arbeiten. Wir freuen uns darauf, am 22. Juli mehr zu zeigen.“

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung