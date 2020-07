Dual Universe – Abo-Modell, Trailer und Termin für Beta

Das Sci-Fi-MMO „Dual Universe“ aus dem Hause Novaquark wird Ende August in die Beta-Phase übergehen. Der Start ist am 27. August 2020 und das Entwicklerteam plant derzeit für die Betaphase den letzten Content-Wipe.

„Wir arbeiten seit über vier Jahren an Dual Universe, und nach Vollendung aller wichtigen Säulen des Gameplays können wir eine sehr fundierte Vorstellung von dem präsentieren, was dieser einzigartige Titel seinen Fans bieten wird – in der vollständig spielbaren Betafassung“, so Novaquark-CEO Jean-Christophe Baillie. „Für uns ist dies ein gewaltiger Meilenstein, denn es zeigt die endlose, harte Arbeit der Entwickler und das Ergebnis des großen Engagements der Community dafür, das Spiel immer weiter zu verbessern. Ich bin auf alle Beteiligten wirklich sehr stolz.“

Novaquark hat sich zudem für ein Abonnement-Modell entschieden, das ab dem Start der Beta in Kraft tritt: Spieler, die „Dual Universe“ erleben wollen, werden mehrere Preisoptionen zur Verfügung haben.

Die Abonnements beginnen bei 6,99 Euro pro Monat mit drei bei Start verfügbaren Optionen – weitere folgen. Je länger das Abonnement läuft, desto günstiger wird es. Die einjährige Option bietet zum Beispiel zwei kostenfreie Monate.

3 Monate: 20,97 €

6 Monate: 38,45 €

12 Monate: 69,90 €

Nach aktuellen Angaben können Spieler davon ausgehen, dass dieses Preismodell auch nach dem Start des Spiels (Release der Vollversion) 2021 bestehen bleibt. Alpha-Backer erhalten kostenfreien Zugang zur Beta. Alpha-Pakete werden auf der offiziellen Website nur noch für eingeschränkte Zeit zur Verfügung stehen.

Zu guter Letzt wurde die Eröffnungssequenz des Spiels präsentiert, die die Geschichte der Erdbewohner zeigt, die in die Tiefen des Universums vordringen, um nach der Zerstörung der Erde durch einen Neutronenstern in einer fremden Umgebung eine neue Gesellschaft aufzubauen.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

The Rebirth Project (Dual Universe Story Trailer)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung