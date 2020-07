Nintendo veranstaltete am heutigen Tage eine neue „Direct Show“, die sich dieses Mal um die Partner drehte, die mit Nintendo zusammenarbeiten. So war auch Atlus mit an Bord, die Neuigkeiten zur „Shin Megami Tensei“-Reihe im Gepäck hatten.

„Shin Megami Tensei V“, das erstmals im Jahre 2017 für die Nintendo Switch angekündigt wurde, soll im Laufe des nächsten Jahres die Konsole aus dem Hause Nintendo erreichen. Einen ersten Trailer könnt ihr unter diesen Zeilen begutachten.

Des Weiteren enthüllte Atlus, dass „Shin Megami Tensei III: Nocturne“ für die Nintendo Switch erscheinen wird. Hierbei handelt es sich um eine HD-Neuauflage des erstmals im Jahre 2003 veröffentlichten Rollenspiels. Einen konkreten Release-Termin gibt es jedoch noch nicht. So sprechen Atlus und Nintendo von einer Veröffentlichung im Frühjahr 2021.

Trailer zu Shin Megami Tensei V

Shin Megami Tensei V - Erhältlich ab 2021 (Nintendo Switch)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Trailer zu Shin Megami Tensei III: Nocturne

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster - Ab Frühjahr 2021 erhältlich (Nintendo Switch)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Nintendo